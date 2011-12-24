Украина отмечает годовщину Вячеслава Черновола

23 декабря в Ивано-Франковске состоялось торжественное вече по случаю 74-й годовщины со дня рождения Героя Украины, основателя Народного Руха Вячеслава Чорновила.

Как передает корреспондент УНИАН, представители общественности, а также областной и городской власти возложили венки и цветы к памятнику В.Чорновилу.

На вече председатель Ивано-Франковской краевой организации НРУ Игорь ШУМЕГА отметил, что если бы В.Чорновил был жив сегодня, «при неукраинской власти», то, наверное, так же «сидел бы в тюрьме, как ЛУЦЕНКО, ТИМОШЕНКО и другие оппозиционеры».

Ораторы и соратники В.Чорновила призвали к объединению вокруг идей, за которые боролся и погиб лидер Руха.

Выступления ораторов чередовались исполнением патриотических украинских песен.

В завершение участники вече исполнили Гимн Украины.

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Во Львове руководители облгосадминистрации, областного и городского советов почтили память председателя Львовского областного совета народных депутатов первого демократического созыва Вячеслава Чорновила возложением цветов к его памятнику возле облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие и.о. председателя Львовского областного совета Петр КОЛОДИЙ, депутаты областного совета шестого созыва и первого демократического созыва, представители Львовской областной государственной администрации во главе с первым заместителем председателя ОГА Богданом МАТОЛИЧЕМ, секретарь Львовского городского совета Василий ПАВЛЮК, депутаты Львовского городского совета, заместитель городского головы Львова Василий КОСИВ.

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Справка УНИАН. 24 декабря исполняется 74 года со дня рождения В.Чорновила.