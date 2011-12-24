Порошенко: Тимошенко должна принять участие в выборах

Европейский Союз не ратифицирует в 2012 году соглашение об ассоциации с Украиной.

Такое мнение озвучил экс-министр иностранных дел Петр Порошенко в эфире Шустер Live.

Комментируя перспективы 2012 года, он заявил, что "они значительно хуже", чем были в 2011 году.

"Никто уже не ратифицирует. Парафируют - да. Но никто уже не ратифицирует, не введет в действие соглашение с Европейским Союзом и зоне свободной торговли до того, как Украина не сдаст экзамен по честным, прозрачным парламентским выборам, которые должны состояться осенью", - цитирует Украинская правда.

"Есть еще одно важное условие, что в этих выборах должны принимать участие все без исключения оппозиционные политики, для того чтобы дать выбор народу", - уточнил экс-министр, добавив, что речь идет и о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая находится за решеткой.