У Кличко думают, что украинцы скоро совсем завалят исками Европейский суд

Решение Апелляционного суда Киева, которым оставлен в силе приговор Печерского райсуда по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, является позором всей судебной системы.

Об этом говорится в переданном УНИАН специальном заявлении партии УДАР.

В УДАРе убеждены, что сегодняшнее решение Апелляционного суда является прогнозированным продолжением политического преследования бывшего главы правительства.

В партии подчеркивают, что особенно циничным этот приговор выглядит на фоне новой цены за газ, которая составляет более 400 долларов за тысячу кубометров, и является «достижением» в переговорах с РФ уже новой власти.

«Несмотря на состояние здоровья ТИМОШЕНКО, не заслушав ее аргументов, суд после нескольких неадекватных заседаний принял написанное предварительно и утвержденное сверху решение. Это свидетельствует о полной деградации украинской судебной системы, ее полной зависимости и заангажированности. В Украине нет суда», – считают в партии УДАР.

«Убеждены, что дело ТИМОШЕНКО должен как можно скорее рассмотреть Европейский суд по правам человека. Это дело является позором украинской власти, примером мести. Верим, что после решения Европейского суда ТИМОШЕНКО будет на свободе и будет принимать участие в парламентской избирательной гонке в 2012 году. Без нее и Юрия ЛУЦЕНКО участия эти выборы не являются конкурентными», – подчеркивают в партии УДАР.

«Сегодня Украина занимает третье место по количеству обращений в Европейский суд. После возвращения к сталинскому «правосудию» у Украины, похоже, есть все шансы занять первое место по апелляциям граждан в европейские институты относительно прямых и бесстыдных нарушений прав человека», – прогнозируют в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом столицы по «газовому» делу, о лишении экс-премьера свободы сроком на 7 лет и выплате компенсации ущерба, нанесенного в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд. грн.