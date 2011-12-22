Польша будет говорить не только с Януковичем, но и с оппозицией

Заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ выразил благодарность министру иностранных дел Польши Радославу СИКОРСКОМУ за позицию Польши по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и за поддержку европейской интеграции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом шла речь во время телефонного разговора.

«В эти сложные времена украинскому народу и Юлии ТИМОШЕНКО нужны такие искренние друзья», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

В свою очередь Р.СИКОРСКИЙ отметил важность соблюдения действующей украинской властью принципа верховенства права и подчеркнул, что "парафирование и ратификация Соглашения об ассоциации будут зависеть от оценки состояния украинской демократии".

Он также отметил, что "польская власть будет вести диалог, как с украинской властью, так и с представителями оппозиции и гражданского общества".

По данным «Батькивщины», разговор состоялся по инициативе польской стороны. О нем также сообщает МИД Польши на своем официальном сайте.