В Кабмине идет «газовое заседание»?

В Кабинете министров Украины проходит внеочередное заседание, посвященное "газовым контрактам" сообщил ZN.UAисточник в правительстве. На заседание были приглашены только министры.

На повестке дня два вопроса: легализация газовых соглашений между Украиной и Россией и внесение в Верховную Раду проекта нового бюджета на 2012 год.

Напомним, сегодня ZN.UA сообщало о том, что на утреннем заседании украинского правительства министров обязали не покидать Киев в течение ближайших двух дней в связи с возможным проведением в это время внеочередного заседания Кабмина.

Целью заседания должна стать легализация «газовых соглашений» для передачи в Верховную Раду для последующей их ратификации.

По словам источника ZN.UA в парламенте, представители Партии регионов уже провели переговоры с председателем ВР Владимиром Литвиным о возможном внеочередном заседании парламента для ратификации соглашений.

Проект бюджета подготовлен в двух вариантах: с ценой на газ $415 за 1000 кубометров и $315 – последней звучавшей ценой на переговорах президентов Украины и России (контрактная цена, минус $100 скидки за базирование Черноморского флота, минус 25%).