Судья сделал Луценко подарок - 5 минут молчания

Юрий Луценко наконец-то дождался своих подарков на день рождения, сообщает ТСН.

Свои сорок семь он отметил еще 14-го декабря. Однако тогда к нему в СИЗО никого, кроме адвоката и жены, не пустили.

Сегодня в Печерском районном суде вновь слушали его дело. Однопартийцам и сторонникам Луценко удалось вручить ему презенты. Среди них были и розы, и шеститомник Черчилля, а также теплая одежда. Самому Луценко больше всего понравились украинские песни, которые поклонники включили под стенами суда. Бывший министр внутренних дел даже попросил судью 5 минут помолчать, пока звучит песня. Тот не отказал. Но музыку оценили не все - жители близлежащих домов попытались закидать митингующих яйцами. Но не попали.

Напомним, друзья экс-министра внутренних дел Юрия Луценко поздравили его с днем ​​рождения, разместив на мосту над улицей Институтской в ​​центре Киева большой баннер с его изображением и надписью "Борітеся - поборете".

28 декабря исполнится год, как Юрий Луценко попал в камеру СИЗО.

Сыновей Луценко не пустили к папе в день его рождения, а жена Луценко Ирина смогла подарить ему книги и футболки.