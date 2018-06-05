Вехи недели. Страна увидела Тимошенко в СИЗО, суд закрыл дело против Кучмы, Кличко решил завязывать с боксом

С особым цинизмом

Если верить Виктору Пшонке, то еврокомиссар Штефан Фюле стал первым, кто обратился к нему как к генеральному прокурору с просьбой о встрече с Юлией Тимошенко. Тот не нашел повода отказывать в такой мелочи, и свидание состоялось, конечно же, в присутствии сотрудников пенитенциарной службы. Судя по тому, что Фюле передал в Европу недовольство Юлии Владимировны участием бютовцев в принятии избирательного закона, многие высокопоставленные «сердечники» немало бы отдали, чтобы встреча в СИЗО не состоялась.

Хотя Тимошенко так и не доставили в Апелляционный суд (состояние здоровья не позволило ей принимать участия в его заседаниях), страна сумела посмотреть, вернее, подсмотреть за бывшим премьером. Интересно, какую версию появления ролика, в котором в кадре мелькает Юлия Тимошенко, лежащая в тюремной больничной палате, предложит обывателям власть? Служебная халатность? Патологическое стремление вывести заключенную на чистую воду? Создается впечатление, что действия правоохранителей направлены на то, чтобы будущий вердикт Европейского суда по правам человека был однозначно вынесен в пользу лидера «Батькивщины». Правда, до того времени сама партия может если не развалиться, то оказаться неподконтрольной Юлии Владимировне – политика пауз не терпит.

Еврооптимизм без парафирования

Виктор Янукович тоже встречался со Штефаном Фюле с глазу на глаз, и впоследствии даже успел оптимистично оценить предстоящий саммит Украина – ЕС перед руководителями дипломатических миссий. Честно говоря, на что рассчитывает глава государства, неясно: соглашение о политической ассоциации парафировано не будет, а обменяться рукопожатиями с лидерами Европейского Союза – не основная задача любого главы государства. Опять же об избирательном правосудии в нашей стране гости из Брюсселя молчать не станут. Европейская интеграция Украины так и не сумела перескочить через «фактор Тимошенко», оказавшейся слишком заметной фигурой для политиков Старого Света. Да и успехи Украины в деле реформирования страны по европейским стандартам, мягко говоря, не внушают оптимизма.

Отложенные претензии

Быть может, европейцам представят в качестве торжества демократии решение Печерского суда, закрывшего уголовное дело против Леонида Кучмы? Второму президенту в день рождения его зятя, Виктора Пинчука, сделали «скромный» подарок, который пообещали оспаривать и представители Георгия Гонгадзе, и Генеральной прокуратуры. Леонид Данилович, со своей стороны, бодрится и призывает отыскать и примерно наказать провокаторов, организовавших «кассетный скандал» против Украины. Не исключено, что Кучма воспримет решение Печерского суда как индульгенцию для участия в будущих парламентских выборах, хотя появление столь опытного политика в среде мажоритарщиков вряд ли отвечает интересам действующей власти. Так что настойчивые пожелания Леониду Даниловичу оставаться на пенсии – не за горами.

Гримасы партийной жизни

Соратники Юрия Луценко поздравили лидера «Народной самообороны» с днем рожденья, развернув огромный баннер на мосту возле Майдана. Правда, Юрий Витальевич не только отметил за решеткой 47-летие, но, вероятно, встретит и год пребывания в заключении. Его бывшие однопартийцы продолжили процессы партийного строительства: пять партий объединились вокруг Станислава Николаенко, назвавшись «Объединенные левые и селяне», еще пять – влились в ряды социалистов, лидер которых Александр Мороз пообещал создать парламентское представительство в будущей Верховной Раде.

В честь 15-летия Народной партии раскрыл ее предвыборные планы Владимир Литвин – по словам спикера, народники будут делать ставку на мажоритарные округа. Владимир Михайлович пообещал уговорить авторитетных однопартийцев баллотироваться (читай – потратиться), сам при этом кокетливо заявив, что заботится обо всей Житомирской области. Не исключено, что конкуренцию Литвину составит его давний недруг Николай Мельниченко, создавший партию «Украинская люстрация» и не сумевший лично дать показания против Кучмы.

Запутавшийся в эфире у Владимира Познера со своим отношением к ОУН и УПА лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что готов оставить бокс ради решающей схватки за демократию Украине. Правда, он и раньше подумывал о завершении карьеры профессионального спортсмена, так что решимость выглядит неискренней.

Евгений Магда