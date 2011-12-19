Турчинов и Немыря сегодня встретятся с руководством ЕС

Сегодня первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ и заместитель председателя партии Григорий НЕМЫРЯ проведут встречу с руководством ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», в частности, они встретятся с Президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

Встреча состоится по приглашению европейской стороны в рамках саммита Украина - ЕС, который проходит 19 декабря в Киеве.