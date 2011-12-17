Гавриш: повестку дня в Украине формирует Тимошенко из СИЗО

Экс-первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш считает, что повестку дня в Украине формирует Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом он сказал в интервью Радио "Свобода".



"Наиболее трагично в украинских реалиях, что диалога (власти и оппозиции. - УНИАН) нет. Его нет, и нет никаких причин рассчитывать, что он может возникнуть. Все больше диалог подменяется манипуляциями, как например, репортажем из камеры СИЗО, где в зеркале видна дорогая современная съемочная аппаратура. И даже не для эксперта, а для рядового гражданина понятно, что речь идет о «креативном ходе» для того, чтобы успокоить не столько внутренние настроения, сколько внешние.

Но после того, как Фюле приехал в камеру главного оппозиционера страны, стало понятно, что в стране два центра влияния и два центра формирования настроений граждан: официальный и неофициальный. И с этим не считаться было бы очень неправильно. Кроме того, повестку дня страны выписывает не власть, а выписывает именно Юлия Тимошенко. И будет выписывать до тех пор, пока решение этого вопроса, уже исходя из стандартов демократического мира, не будет найдено ".



По мнению С. Гавриша, одновременное существование двух центров влияния: одного - на Банковой, а другой - в Лукьяновском СИЗО, - может длиться очень долго, поскольку современная оппозиция практически не имеет идеологии, не имеет четкой понятной программы.



Одновременно растет стихийная активность социальных групп.



"Политические группы маневрируют между Банковой и своим будущим политическим мандатом, они ходят с зонтиком, - рассуждает экс-заместитель председателя СНБО. - А социальным группам терять нечего: большинство пенсионеров живут на сумму до тысячи гривен, причем две трети этих денег идет на оплату услуг жизнь ... "



"Ни один из известных интеллектуалов власть не поддерживает, - замечает С. Гавриш. - Наоборот, все интеллектуалы сидят в сети «Фейсбук», в блогах, с довольно тяжелой, мне кажется, негативной для властей позицией ... Профессионалы не могут найти свое место во власти и предложений для них там нет. Речь идет о том, что власть строит свою политику на добавленной стоимости, которая связана исключительно с контролем над финансовыми потоками ... "



"Президенту очень трудно в таких условиях, - заключает политик, - ему нужно сделать невероятное, ему нужно сделать поворот на 90 градусов и найти в себе силы идти в другом направлении. Это очень трудно сделать, потому что окружение крепко держит ноги и руки президента и предлагает ему очень часто вещи приемлемы для него. Потому президент не общается как мы с вами здесь в студии, не читает «Фейсбук». Он защищен от всего этого".