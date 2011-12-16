Украинцы убеждали Тейшейру, что «наше місце у Європі, а не в ж…»

Представители общественной инициативы «Обновление страны» призвали киевлян подписать обращение к председателю Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕЙРЕ с просьбой способствовать подписанию на саммите Украина – Европейский Союз Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов «Обновления страны» собирали подписи под соответствующей петицией возле Украинского дома на Крещатике, где сегодня прошлаТрадиционная встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

«В Украине часто меняется власть, но не меняется стремление народа Украины жить в общей европейской семье. Наша страна со времен провозглашения независимости сознательно встала на путь европейской интеграции, ведь всегда исторически, ментально, культурно относилась к Европе, к европейскому пространству», - говорится в письме, которое предлагали подписать прохожим.

Активисты держали плакаты: «Наше місце у Європі, а не в ж…», «Ес» - ЄС, «No» - ЄврАзес».

Координатор акции Сергей ПАРХОМЕНКО сообщил УНИАН, что активисты «Обновления страны» проводят информационно-пропагандистскую акцию относительно преимуществ интеграции Украины в Евросоюз. В организации уверенны, что на саммите 19 декабря будет решаться судьба страны, поскольку если не будет подписано соглашение с ЕС, Украину втянут в Таможенный союз.

Как известно, 19 декабря в Киеве состоится XV Саммит Украина – Европейский Союз.

С украинской стороны на саммите будет присутствовать Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, со стороны ЕС - Президент ЕС Герман Ван РОМПЕЙ и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

14 декабря Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что в Европейском Союзе надеются, что в Украине будет создана «политическая база» для парафирования Соглашения об ассоциации. Он отметил, что согласование текста Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, завершено, и оно готово к парафированию.

15 декабря В.ЯНУКОВИЧ сказал, что накануне саммита Евросоюз не имеет претензий к Украине, кроме дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

16 декабря один из дипломатов государств Европейского Союза на условиях анонимности сказал, что ЕС на саммите в Киеве не парафирует Соглашение об ассоциации, чтобы не легитимировать ситуацию в стране, связанную с использованием судов для преследования оппозиционных политиков.

В то же время, по данным источника, близкого к переговорному процессу, по состоянию на 16 декабря соглашение еще не готово технически. “Сегодня еще нет целостного документа. Есть отдельные файлы, отдельные главы, однако не все из них даже прошли экспертизу”, - отметил источник.

Парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС является лишь формальным подтверждением завершения переговоров. Вступить в силу документ может лишь после его подписания и ратификации Европарламентом и национальными парламентами 27 стран Евросоюза и Украины.