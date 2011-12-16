В «Батькивщине» заявляют, что власть начала аресты чернобыльцев

Сегодня арестован лидер харьковских чернобыльцев Владимир ПРОСКУРИН.

Об этом сообщил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По словам народного депутата, В.ПРОСКУРИНА арестовали в 6 часов утра.

«Это человек, который пользуется колоссальным авторитетом среди чернобыльцев», - сказал он.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что так называемый социальный диалог, который власти вроде бы начали с чернобыльцами, - это самые обычные примитивные репрессии. Весь диалог сводится к фальсификации уголовных дел и арестов настоящих лидеров чернобыльцев», - подчеркнул народный депутат.

С.ПАШИНСКИЙ отметил, что партия «Батькивщина» осуждает «действия преступной власти и требует немедленного освобождения Владимира ПРОСКУРИНА».

«Мы также будем требовать на следующей сессионной неделе отчета министра внутренних дел ЗАХАРЧЕНКО о том правовом бандитизме, который осуществляют его подчиненные по всей Украине», - резюмировал он.