Бютовец о законе о выборах: Тимошенко против, но мы проголосовали

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко против закона "О выборах народных депутатов", но фракция БЮТ проголосовала, чтобы не было фальсификаций.

Об этом заявил депутат от БЮТ Сергей Пашинский в эфире телеканала ТВi.

"И позиция Юлии Тимошенко, и позиция нашей фракции, всегда была одинакова, более того, я был одним из тех людей, которые инициировали голосование нашей фракции... Позиция Тимошенко и наша никогда не менялась - мы, и это в уставе у нас написано, выступали за то, что в Украине должна быть пропорциональная система с открытыми региональными списками", - заверил он.

Пашинский объяснил, что при подготовке к голосованию этого законопроекта в Верховной Раде, у БЮТ "был тяжелый выбор: между плохим и очень плохим".

"Потому что одновременно, вы можете поднять регистрации законов в Верховной Раде, был зарегистрирован закон Ефремова, это была калька с того закона, по которому мы проводили предыдущие местные выборы, они фальсифицировали, как хотели", - уточнил депутат.

БЮТовец отметил, что решение о голосовании было "публично принято" на заседании фракции в 11:00, "потому что на 16:00 на голосование был выставлен закон Ефремова".

Отвечая на вопрос, давала ли Юлия Тимошенко согласие на то, чтобы фракция голосовала за закон о выборах народных депутатов, Пашинский заявил: "Юлия Тимошенко нам дала согласие на то, чтобы мы работали в комиссии, она об этом знала, и основные положения закона мы согласовывали, по мере возможности".

"В день голосования у нас не было с ней коммуникации. Позиция Тимошенко ни в чем не отличается от позиции фракции", - уверяет политик.

При этом БЮТовец уточнил, что "Юлия Тимошенко против этого закона, и я против, но мы проголосовали за него, чтобы сделать невозможными фальсификации, и мы выиграем выборы".

Как известно, ранее появилась информация, якобы Тимошенко во время разговора с Фюле выразила свое недовольство по поводу голосования оппозиции за закон о выборах, которым устанавливается смешанная система выборов 50% на 50%, повышается проходной барьер с 3% до 5% и запрещается участие блоков партий в выборах.

До этого появились сообщения, что Тимошенко, которая содержится в СИЗО, написала письмо с указаниями фракции БЮТ не голосовать за закон "О выборах народных депутатов".

17 ноября фракция БЮТ проголосовала за этот закон.

Украинская правда