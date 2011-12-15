Медведев отбрил Европарламент: «Для меня эти решения ничего не значат»
"Посмотрите, сколько у вас проблем"
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказался комментировать призыв Европарламента к российской власти провести повторные выборы в Государственную Думу.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом российский президент заявил сегодня на пресс-конференции по завершении 28-го саммита ЕС-Россия.
“Европарламент может комментировать что угодно. Я комментировать их решение не буду, для меня эти решения ничего не значат”, - сказал российский президент.
Он напомнил лишь, что сегодня российская Госдума уже высказала свое отношение к резолюции Европарламента.
“Европарламент должен заниматься европейскими делами – посмотрите, сколько у вас проблем”, - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря Европарламент в своей резолюции призвал власть России провести новые, честные и свободные выборы в Государственную Думу России.
Последние выборы состоялись 4 декабря. Международные наблюдатели выразили свои предостережения относительно нарушений на избирательных участках. В самой России после выборов состоялись массовые акции протеста против нарушений.