Медведев отбрил Европарламент: «Для меня эти решения ничего не значат»

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказался комментировать призыв Европарламента к российской власти провести повторные выборы в Государственную Думу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом российский президент заявил сегодня на пресс-конференции по завершении 28-го саммита ЕС-Россия.

“Европарламент может комментировать что угодно. Я комментировать их решение не буду, для меня эти решения ничего не значат”, - сказал российский президент.

Он напомнил лишь, что сегодня российская Госдума уже высказала свое отношение к резолюции Европарламента.

“Европарламент должен заниматься европейскими делами – посмотрите, сколько у вас проблем”, - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Европарламент в своей резолюции призвал власть России провести новые, честные и свободные выборы в Государственную Думу России.

Последние выборы состоялись 4 декабря. Международные наблюдатели выразили свои предостережения относительно нарушений на избирательных участках. В самой России после выборов состоялись массовые акции протеста против нарушений.