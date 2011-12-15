Наливайченко говорит, судья перецепила крючок с Кучмы на Януковича

Решение Печерского районного суда Киева о необоснованности возбуждения уголовного дела в отношении экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ переложило ответственность за дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе на нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение в интервью газете «День» высказал председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Два предыдущих президента Украины сидели «на крючке» этого дела. Кому теперь судья, которая принимала это решение, и все, кто ее подталкивал к этому, подарили этот крючок? Я отвечу: они повесили это дело на нынешнее президентство ЯНУКОВИЧА», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Многие журналисты просто кричали о том, что дело, возбужденное в отношении экс-Президента КУЧМЫ, должно быть доведено до конца. Общественность сразу требовала (среди этих людей был и я): расследование должно быть открытым и прозрачным. Я возглавлял СБУ, когда мы разыскали ПУКАЧА, «принесли» его, сохранили для суда. Это ключевой организатор убийства, это человек, который отрезал голову журналисту. И он был готов давать все показания - я об этом ответственно заявляю. Были все шансы для того, чтобы суд стал прозрачным», - подчеркнул он.

«Преступление есть, журналиста убили. Голову ему отрезали оборотни в генеральских погонах, то есть организаторов мы знаем. Нет заказчика. Мой вывод: это дело не закрыто и не должно быть закрыто - и в этом мы солидарны с каждым журналистом, с каждым гражданином нашего государства - это дело все равно будет продолжено. Заказчики должны быть названы и осуждены», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он констатировал, что украинское общество, мир так и не увидели открытого суда над заказчиками или заказчиком убийства журналиста. «Не может генерал милиции отрезать голову человеку, если он не получал преступного приказа. В нормальном государстве вообще такого не может быть. У нас же это произошло. Значит, государство ненормальное. Значит, за это должен отвечать конкретный человек», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). К Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его необоснованностью.

14 декабря Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура необоснованно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые бы указывали на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что это решение суда будет обжаловано.

В Генеральной прокуратуре также заявили о намерении подать жалобу на решение Печерского райсуда Киева, который признал необоснованность возбуждения в отношении бывшего Президента уголовного дела по обвинению в причастности к убийству Г.Гонгадзе.