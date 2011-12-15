У Луценко сильные боли
09:09, 15 декабря 2011Политика
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"Лечат" обезболивающими
|Юрий ГРЫМЧАК
Об этом сообщил депутат от НУ-НС Юрий Грымчак.
"Где-то дней десять назад, как он сам говорил, якобы стало лучше. Но вот уже вчера было последнее судебное заседание, опять очень сильные боли, очень плохо себя чувствует и сегодня уже снова должна была приехать комиссия по поводу его самочувствия", - рассказал депутат.
При этом он уточнил, что "комиссии приезжают, смотрят, разводят руками и говорят: ну, не знаем".
"Последние месяцы его не лечат, только обезболивающие и какие-то там поддерживающие препараты", - заявил Грымчак.
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