У Луценко сильные боли

14 декабря экс-министра внутренних дел Юрия Луценко должна была осмотреть медицинская комиссия.

Об этом сообщил депутат от НУ-НС Юрий Грымчак.

"Где-то дней десять назад, как он сам говорил, якобы стало лучше. Но вот уже вчера было последнее судебное заседание, опять очень сильные боли, очень плохо себя чувствует и сегодня уже снова должна была приехать комиссия по поводу его самочувствия", - рассказал депутат.

При этом он уточнил, что "комиссии приезжают, смотрят, разводят руками и говорят: ну, не знаем".

"Последние месяцы его не лечат, только обезболивающие и какие-то там поддерживающие препараты", - заявил Грымчак.

ТСН