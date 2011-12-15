Предприниматели установили палатку под окнами губернатора

В Хмельницком предприниматели и активисты областной организации Гражданского движения “Вперед!” установили возле облгосадминистрации палатку для проведения бессрочной акции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областной организации движения “Вперед!” Алим МИЩУК.

“В палатке будут жить и ночевать 10 активистов вместе со мной. Хочу отметить: это не акция голодовки, потому что на примере чернобыльцев видно, что власть над ними смеется. Наша задача – просветительская работа с населением. Чтобы люди знали, что реально делает действующая власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказал он.

По его словам, рядом будут установлены две информационные палатки.

А.МИЩУК отметил, что готов с активистами встретить Новый год возле облгосадминистрации.