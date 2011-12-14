Клюев накинул 16 долларов к цене на газ от Азарова

Проект государственного бюджета на 2012 год, исходя из цены на газ для Украины в размере 416 долл. за тысячу кубометров, для второго чтения в Верховной Раде правительство подаст на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в среду.

Он сообщил, что правительство планирует одобрить документ на заседании Кабинета министров в понедельник, 19 декабря.

При этом он отметил, что в проекте бюджета на 2012 год, принятом парламентом в первом чтении, была заложена такая же цена газа.

«В понедельник будет рассмотрен проект бюджета для второго чтения на Кабмине, и мы будем выносить его на Верховную Раду на следующую неделю», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допустил, что госбюджет на 2012 год может быть принят из расчета цены на газ в 400 долларов, но не исключил ее пересмотра.

Как сообщали СМИ, в понедельник, 12 декабря, глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца года соглашение по газу не подпишут.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, рассмотрение проекта бюджета во втором чтении планировалось 8 декабря, однако было отложено из-за незавершения газовых переговоров с Россией.