Добкин открыл больницу, которую строили 23 года

Страховая медицина является непременной составляющей проведения полноценной реформы системы здравоохранения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжественной церемонии открытия терапевтического отделения Мерефянской центральной районной больницы в поселке Липцы заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Без появления в стране страховой медицины провести полноценную реформу сферы здравоохранения будет очень сложно», - убежден губернатор.

М.ДОБКИН отметил, что до внедрения страховой медицины государство должно модернизировать существующую систему здравоохранения, «чтобы люди, которые не смогут в будущем пользоваться платной медициной, могли получить максимально гарантированную помощь от государства».

М.ДОБКИН от имени Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вручил заведующему Липцевским терапевтическим отделением Мерефянской ЦРБ Светлане ПЕРЕСАДЕ сертификат, ключи и технический паспорт от нового автомобиля «скорой помощи».

Справка УНИАН. Липцивское терапевтическое отделение Мерефянской центральной районной больницы оказывает медицинскую помощь жителям ряда населенных пунктов Харьковского района. Больница обслуживает более 14 тысяч чел. Старые помещения прежней участковой больницы были построены в 1900 году и в 1988 году были определены как аварийные, поэтому было начато строительство терапевтического корпуса на 40 коек круглосуточного пребывания и 20 коек дневного стационара. Общая стоимость строительства терапевтического корпуса составляла 22,45 млн. грн., на оснащение Липцевской участковой больницы было потрачено 4,75 млн. грн.