Газетчики будут расспрашивать политиков, что мешает общему делу Украины с Россией

12-00 - Круглый стол на тему: «Украина - Россия. Что мешает общему делу», приуроченный к выходу совместного тематического дополнения к еженедельнику «ИнвестГазета» и ежедневной газете «ДЕЛО» – «Общее дело. Украина – Россия». К участию приглашены - Чрезвычайный и Полномочный Посол России Виктор Черномырдин; заместитель министра промышленной политики Украины Виктор Баранчук, первый заместитель начальника Киевской региональной таможенной службы Эдуард Иванченко, депутат госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин, представители торгово-промышленной палаты РФ и другие (ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Нужна аккредитация. Телефоны: 585-5891 (92), e-mail: pr@delo.ua.