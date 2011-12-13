Кличко прочит своей партии место «третьей, а то и второй» в стране

Виталий КЛИЧКО считает, что возглавляемая им партия «УДАР» может стать «третьей, а то и второй по мощности партией в стране».

Об этом В.КЛИЧКО рассказал ведущему Владимиру ПОЗНЕРУ в эфире российского Первого канала, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР".

В.КЛИЧКО сказал, что всегда интересовался политикой и знал, чем будет заниматься, хотя путь в нее был постепенным и не все выходило сразу. По его словам, «два года тому назад «УДАРа» как общенациональной политической силы не было на политическом горизонте Украины. И мне каждый раз приходилось подтверждать свою политическую способность».

«Если сегодня мы не утратим нашей динамики, то можем и рассчитываем стать третьей, а то и второй по мощности партией в стране», – подчеркнул В.КЛИЧКО.