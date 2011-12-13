Пшонка встретился с Фюле

Вчера Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка встретился с Комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Как сообщает отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе встречи был обсужден вопрос реформирования в Украине криминальной юстиции, проекта нового Криминально-процессуального кодекса, а также состояние соблюдения законности во время проведения расследования и поддержки государственного обвинения по уголовным делам, которые представляют особый общественный интерес.

Генеральный прокурор заверил гостя, что прокуратура действует в полном соответствии с действующим законодательством Украины и четко в пределах своих полномочий.

В конце разговора господин Фюле обратился с просьбой к Виктору Пшонке посодействовать в получении разрешения на встречу с Юлией Тимошенко в помещении следственного изолятора.

По поручению Генерального прокурора следователь по делу обратился с ходатайством к Государственной пенитенциарной службе и после оформления необходимых документов такое разрешение администрация СИЗО предоставила.

В ГПУ также подчеркивают, что "встреча, которая состоялась в теплой и непринужденной атмосфере, засвидетельствовала готовность сторон к ведению откровенного диалога".