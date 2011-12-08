10 чернобыльцев из-под Кабмина забрали в больницу

Чернобыльцы, которые голодают в Мариинском парке в Киеве, опровергают информацию о том, что они якобы договорились о чем-то с Пенсионным фондом.

Об этом УНИАН сообщил участник акции Николай КОСТЕВ, отметив, что к ним вообще никто из правительства не приходил о чем-то договариваться или вести какие-то переговоры.

По информации Н.КОСТЕВА, на данный момент 10 чернобыльцев, которые объявили сухую голодовку сегодня утром, забрали из парка на лечение, потому что состояние их здоровья резко ухудшилось.

Он сообщил, что также прекратил голодовку и отправляется на лечение, потому что у него поднялась температура под 40 градусов, и он едва говорит.

Н.КОСТЕВ не уточнил, куда отправились его коллеги на лечение, но подчеркнул, что никто из народных депутатов или других политиков им не помогает. По словам участника акции протеста, к ним целый день приходили народные депутаты из разных политических сил, но так никто и не помог с решением вопроса относительно установления палатки. Сейчас заявка участников акции на разрешение установить палатку находится в Киевской городской государственной администрации, но решения пока нет.

Н.КОСТЕВ также отметил, что чернобыльцы не собираются прекращать голодовку, и к ним в поддержку прибывают новые и новые люди.

Сейчас в Мариинском парке голодают около 30 чернобыльцев.

Напомним, сегодня днем источник в правоохранительных органах сообщил, что якобы 12 чернобыльцев из Луганской области, которые голодают возле Кабинета министров, после встречи с представителями Пенсионного фонда выразили желание вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве группа чернобыльцев из разных регионов объявила голодовку возле Кабинета министров. Они расположились в Мариинском парке напротив здания правительства. Чернобыльцы требуют от государства выполнить решения судов о выплате им задолженности по пенсиям.

Сегодня, 8 декабря, утром 12 чернобыльцев объявили сухую голодовку.