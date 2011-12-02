«Беркут» отобрал у Королевской обогреватель

Власть приравняла обогреватели, генераторы и биотуалеты к оружию и не разрешает выносить их на улицу: в центре Киева, на улице Грушевского, у народного депутата Украины Наталии КОРОЛЕВСКОЙ прямо посреди улицы «Беркут» отобрал генератор и обогреватель, взял их в кольцо и не дает к ним подойти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Мы сейчас привезли обогреватель и генератор, чтобы чернобыльцам, объявившим голодовку (возле Дома правительства), было тепло, чтобы вода была горячая. На это не надо разрешения. Но 20 беркутовцев оцепили наше имущество, как только мы подъехали к парку и вынесли его из машины. «Беркут» заявил, что по парку с коробками гулять нельзя», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Это полный беспредел! Такого мы еще не видели. Мне что, теперь необходимо разрешение для того, чтобы ходить со своим имуществом по Киеву? – возмутилась народный депутат. – А дальше что будет? Разрешение суда на ношение теплых вещей зимой?!».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ приехала в Мариинский парк, чтобы исполнить данное вчера чернобыльцам обещание – обеспечить их обогревателем, чаем и средствами гигиены. Но, как уже было сказано, генератор и обогреватель отобрали беркутовцы, а микроавтобус, который вез биотуалет, остановили на ул. Михайловской представители ГАИ.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала всех поддержать чернобыльцев. «Я хочу обратиться ко всем киевлянам: как к простым гражданам, так и к народным депутатам. В Мариинском парке сегодня продолжают отстаивать свои права чернобыльцы. Им нужны теплые вещи, чай. Им нужна поддержка горячих сердец. Они голодают сегодня не только за себя, но и за всех незащищенных, обиженных властью людей, коих на сегодняшний день в Украине уже миллионы», – сказала она.

Она напомнила, что зарегистрировала в парламенте два законопроекта. Один – призван отменить поправку к закону о госбюджете, по которой сокращаются выплаты чернобыльцам. Второй - лишить народных депутатов и чиновников Кабмина всех надбавок, огромных пенсий и других льгот. «Вспомните, когда рассматривалась пенсионная реформа, господин ТИГИПКО заявил, что нельзя отменять льготы и преференции для нардепов и чиновников – мол, это нарушение Конституции. А отмена всех соцгарантий самым незащищенным слоям населения, начиная от матерей-одиночек и заканчивая чернобыльцами, по их логике – не нарушение Конституции», – возмутилась Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Наш законопроект покажет, кто в парламенте фальшивый, а кто – настоящий. Либо они, как нормальные люди с совестью, откажутся от всех своих преференций, либо и дальше будут отбирать последнее у самых бедных и, прячась за заборами, наслаждаться своими льготами. Это будет тест», – сказала она.

По ее словам, если эти законопроекты не будут рассмотрены до февраля – власть ожидает волна протестов. «Мы скоординируем свои усилия с чернобыльцами, афганцами, матерями-одиночками и всеми теми, кого нынешняя власть обворовывает и ущемляет. И мы покажем АЗАРОВУ, где надо искать деньги в бюджет и как их надо правильно использовать. Это будет наш ответ действующей власти на вопрос, за чей счет должен наполняться бюджет», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.