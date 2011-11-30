Самый главный суд на выборах возглавил выходец из Донецка

Высший совет юстиции утвердил назначение судьи Игоря ТЕМКИЖЕВА председателем Высшего административного суда Украины.

Как сообщает "Закон и Бизнес", такое решение было принято сегодня на заседании ВСЮ.

Представление в Высший совет юстиции о назначении И.ТЕМКИЖЕВА председателем ВАСУ было внесено Советом судей административных судов 24 ноября.

Как известно, именно Высший админстративный суд Украины будет рассматривать все "дела о выборах" во время следующей компании.

Как сообщал УНИАН, И.ТЕМКИЖЕВ был избран судьей ВАСУ согласно постановлению Верховной Рады от 17 ноября, а в соответствии с приказом Высшего админсуда от 22 ноября был зачислен в штат.

На заседании собрания судей Высшего административного суда И.ТЕМКИЖЕВА ввели в состав четвертой судебной палаты, в постоянную коллегию № 9.

И.ТЕМКИЖЕВ родился в Донецке.

С декабря 2010 года он занимал должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда, а до этого возглавлял Хозяйственный суд Донецкой области.