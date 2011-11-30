Головин знает, кого стоит избрать председателем Верховного Суда

Председатель Конституционного Суда Украины Анатолий Головин признал, что ему предлагали перейти на работу в Верховный Суд с перспективой избрания председателем ВС. Впрочем, лидер КС считает, что Верховный Суд должен объединиться вокруг одного из действующих судей ВС.

Как известно, закон позволяет судьям Конституционного Суда избираться судьями Верховного Суда, а изменения, внесенные в закон «О судоустройстве и статусе судей», увеличили предельное количество судей ВС до 48. Поэтому для избрания Анатолия Головина председателем ВС имеются все необходимые предпосылки.

По просьбе газеты «Закон и Бизнес» Головин так очертил свою позицию относительно «избирательных» перспектив: «Да, действительно, мне поступало предложение от группы судей Верховного Суда перейти на работу в Верховный Суд и выставить свою кандидатуру на должность председателя, – признал он. – Но я считаю главными в своей деятельности последовательность и предсказуемость своих действий как лица, которое возглавляет единственный орган конституционной юрисдикции.

Судьи Верховного Суда Украины — это авторитетные и самодостаточные люди. По моему убеждению, они должны избрать себе председателя исключительно из состава действующих судей ВС».

Головин также отметил, что объединение судей Верховного Суда вокруг одного из членов своего коллектива усилит авторитет Верховного Суда Украины и будет полезным для государства и общества.