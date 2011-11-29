Замерзших чернобыльцев несколько часов допрашивали следователи прокуратуры

В Донецке более 25 чернобыльцев продолжают голодовку в палаточном городке у здания областного управления Пенсионного фонда.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих, председатель донецкой областной организации инвалидов-чернобыльцев «Чернобыль Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, минувшая ночь в палаточном городке голодающих прошла спокойно, разве что было очень холодно, а голодающие находятся в неотапливаемых палатках.

Н.ГОНЧАРОВ также сообщил, что вечером 28 ноября к голодающим приходили следователи прокуратуры, которые в течение нескольких часов проводили опрос участников акции, выясняли все обстоятельства сноса палатки 27 ноября, во время которого скончался участник голодовки, 70-летний Геннадий Коноплев.

Н.ГОНЧАРОВ выразил возмущение в связи с тем, что правоохранительные органы приходят к голодающим «почему-то только ночью», и дал скептическую оценку действиям прокуратуры, потому что никто из голодаюших не верит, что это будет «полное и всестороннее расследование».

«Мы и ранее неоднократно обращались в прокуратуру с требованием расследовать нарушение закона в отношении чернобыльцев, детей войны, воинов-афганцев. И что? От прокурора области мы до сих пор не получили никакого ответа», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

На вопрос, выходили ли на связь с участниками акции протеста народные депутаты Ринат АХМЕТОВ, Владимир РЫБАК и Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, которых чернобыльцы просили о помощи через СМИ, Н.ГОНЧАРОВ ответил: «Никто к нам не приходил и не звонил».