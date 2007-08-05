Съезд БЮТ утвердил первую десятку (список)

Межпартийный съезд БЮТв воскресенье в Киеве утвердил первую десятку своего избирательного списка для участия в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, список возглавила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Под вторым номером в списке Александр ТУРЧИНОВ, третим - Николай ТОМЕНКО, четвертым - Иосиф ВИНСКИЙ, пятым - Андрей ШЕВЧЕНКО, шестым - Виктор ПИНЗЕНИК, седьмым - Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмым - Виталий КУРИЛО, девятым - Николай ПЕТРУК, десятым - Евгений КОРНИЙЧУК.

Как отметила лидер БЮТ, в проходную часть списка также вошли 103 народных депутата V созыва. По ее словам, это люди, которые “выдержали давление и остались надежными членами команды”.

В список БЮТ будут включены 350 кандидатов от Всеукраинского объединения “Батькивщина”, 50 – Украинской социал-демократической партии и 50 - партии “Реформы и порядок”.

Как сообщал УНИАН, 2 августа политические партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина”, Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок» образовали избирательный блок политических партий на внеочередных выборах народных депутатов. Полное название нового избирательного блока политических партий: «Блок Юлии Тимошенко – Избирательный блок политических партий «Всеукраинское объединение «Батькивщина», Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок». Сокращенное название - «Блок Юлии Тимошенко».