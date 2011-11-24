Бюро ПА ГУАМ обеспокоено так называемыми президентскими выборами в Южной Осетии

Бюро Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ выражает озабоченность и осуждает так называемые президентские выборы в Цхинвальском регионе Южной Осетии (Грузия), проведенные 13 ноября 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, об этом говорится в заявлении Бюро ПА ГУАМ, которое было принято на заседании Бюро ПА ГУАМ при участии глав делегаций в ПА ГУАМ и Секретариата ГУАМ под председательством Республики Молдова 24 ноября.

В Бюро ПА ГУАМ отмечают, что эти выборы противоречат нормам и принципам международного права относительно уважения суверенитета и территориальной целостности государств, неприкосновенности их международно-признанных границ и недопустимости вмешательства в их внутренние дела и не соответствуют стандартам и ценностям демократии, верховенства закона и прав человека.

«Соответственно, так называемые выборы никоим образом не могут быть легитимными и a priori должны быть признанны недействительными»,- подчеркивается в заявлении.

Бюро ПА ГУАМ призывает международное сообщество осудить этот незаконный акт и поддержать мирное разрешение конфликта в Цхинвальском регионе Южной Осетии (Грузия) с соблюдением территориальной целостности Грузии в рамках ее международно-признанных границ.

В ходе заседания участники также рассмотрели проект резолюции ПА ГУАМ о внесении поправки в Правила процедуры Парламентской ассамблеи ГУАМ, а также приняли приветствие по случаю 20-летия Балтийской Ассамблеи.

Бюро ПА утвердил Состав национальных делегаций и их председателей в Комитетах Парламентской ассамблеи ГУАМ и договорилось предоставить предложения по Повесткам дня Комитетов Ассамблеи, а также времени и месте проведения заседаний Комитетов.