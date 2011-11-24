Тарасюк говорит, что саммит Украина-ЕС под угрозой срыва

Саммит Украина - ЕС, который должен состояться в Киеве 19 декабря, находится под угрозой срыва из-за действий украинской власти в отношении оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Борис ТАРАСЮК на семинаре «Евроинтеграционная политика и евроатлантическое партнерство Украины» в Киеве.

По его словам, от политики украинского руководства в ближайшие недели будет зависеть не только парафирование Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, но и проведение саммита вообще.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, именно из-за действий украинской власти в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционных лидеров парафирование соглашения перешло из сугубо технического вопроса в политический.

«Если не изменится отношение украинской власти к оппозиции, к состоянию демократии в Украине в целом, то, я думаю, что Соглашение об ассоциации не будет парафировано во время саммита Украина - ЕС, и саммит превратится, собственно, в выражение недовольства руководства Европейского Союза в адрес украинской власти», - отметил Б.ТАРАСЮК.

По словам политика, если бы было все нормально, то мы бы стали свидетелями парафирования соглашения в декабре этого года, а в первых месяцах следующего года состоялось бы подписание соглашения и ратификация его Европарламентом, Верховной Радой и национальными парламентами стран – членов ЕС.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Департамента Европейского Союза МИД Украины Всеволод ЧЕЧЕНЦОВ не смог точно ответить на вопрос журналистов о том, состоится ли парафирование Соглашения об ассоциации на саммите в Киеве в декабре. При этом он отметил, что для обеих сторон это очень важный документ, поэтому вопрос о конкретной дате его подписания не главный в данном процессе.

Сомнения относительно парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС выразили также директор Института трансформации общества профессор Олег СОСКИН и президент Атлантического совета Украины Вадим ГРЕЧАНИНОВ.