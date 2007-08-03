Червоненко избран лидером НСНУ на областной конференции

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО избран руководителем Запорожской областной организации партии «Народный Союз Наша Украина".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на 7-й внеочередной конференции Запорожской облорганизации НСНУ.

"Изначально на пост главы областной организации претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры в пользу Е.ЧЕРВОНЕНКО, а голосование еще по двоим не проводилось вообще, поскольку за Евгения ЧЕРВОНЕНКО, который оказался первым по порядку в списке кандидатов, проголосовало 83 из 102 участников конференции", - рассказали УНИАН представители Запорожской облорганизации НСНУ после завершения конференции, на которую журналисты допущены не были.