Власенко: диагноз, поставленный Тимошенко, не отвечает медстандартам

Поставленный бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО диагноз не конкретный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам перед очередной попыткой встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО заявил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя сегодняшнее заявление государственных учреждений относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

«В действительности я должен сказать, что тот диагноз, который поставлен Ю.ТИМОШЕНКО, он был поставлен очень расплывчато, он абсолютно не конкретизирован, он абсолютно не отвечает, насколько я не медик, но мы действительно провели ряд консультаций с коллегами, и то, что сказали коллеги и медики, что этот диагноз не отвечает нормальным медицинским стандартам», - отметил адвокат.

При этом он еще раз отметил, что сегодняшний внезапный вывоз Ю.ТИМОШЕНКО из СИЗО на обследование является «прямым следствием» того, что сказал вчера Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

Адвокат также пообещал поговорить со своей подзащитной относительно получения ее согласия на разглашение диагноза. «Я поговорю относительно возможности разглашения диагноза, но это невозможно без получения такого разрешения. То есть, никто не имеет права на сегодняшний день объявлять диагноз Ю.ТИМОШЕНКО, независимо от того, каким бы он ни был, без ее разрешения», - сказал он, заметив, что именно это является одной из причин, почему сторона Ю.ТИМОШЕНКО не доверяет государственным врачам.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

Вчера, 22 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет оказана необходимая медицинская помощь в киевских больницах.

В пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что сегодня, 23 ноября, в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

По результатам обследований в организме экс-премьера не обнаружено патологических изменений, которые угрожают ее жизни, отметили в пенитенциарной службе.