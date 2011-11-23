Глава Минздрава: Тимошенко прошла полное обследование в киевской клинике
10:20, 23 ноября 2011Политика
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Комментировать состояние отказался
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.
«Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сегодня прошла полное медицинское обследование в одном из медицинских учреждений Киева», - сказал министр, отказавшись уточнить, о каком именно учреждении идет речь.
Он сообщил, что данные о медобследовании были направлены в Государственную пенитенциарную службу.
А.АНИЩЕНКО также отказался комментировать состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.
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