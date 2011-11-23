Глава Минздрава: Тимошенко прошла полное обследование в киевской клинике

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

«Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сегодня прошла полное медицинское обследование в одном из медицинских учреждений Киева», - сказал министр, отказавшись уточнить, о каком именно учреждении идет речь.

Он сообщил, что данные о медобследовании были направлены в Государственную пенитенциарную службу.

А.АНИЩЕНКО также отказался комментировать состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.