Калашников глушит Майдан старым репертуаром

В Киеве на Майдане Незалежности рядом с представителями оппозиционных сил митингуют сторонники «Общевойскового союза» бывшего народного депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент напротив Главпочтамта собралось около 150 представителей оппозиционных политических сил и общественных организаций, которые отмечают 7-ю годовщину Помаранчевой революции.

Представители разных организаций по очереди выступают перед людьми, которые собрались на Майдане. Митингующие держат флаги своих организаций, у многих присутствует различная оранжевая символика.

Также на Майдане собралось около 100 представителей «Общевойскового союза». Они держат флаги с надписью «Досить», из их звукоусилительной аппаратуры звучит та же песня, что и под стенами Печерского районного суда Киева во время процесса над Юлией ТИМОШЕНКО.

Людей разделяет кордон милиции. Также большое количество автобусов с работниками милиции сосредоточено вблизи Майдана Незалежности, значительное количество бойцов «Беркута» находятся в подземном переходе.