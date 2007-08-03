Лидер Народной партии, председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН убежден, что может быть хорошим спикером следующего парламента. Об этом он заявил на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что считает себя человеком, который реально оценивает события, которые происходят. "Все будет зависеть от результатов следующих выборов", - сказал В.ЛИТВИН.

Он привел статистические данные, согласно которым, 27% опрошенных украинцев считают В.ЛИТВИНА "наиболее успешным" из всех председателей Верховной Рады Украины и таким, который способен прекратить политический кризис в Украине.

"Именно поэтому скажу вам откровенно - я был бы хорошим председателем Верховной Рады. Я также убежден, что председатель ВР не должен входить ни в оппозицию, ни быть представителем большинства, а должен быть председателем всего парламента", - сказал лидер Народной партии, напомнив журналистам, как он в свое время отказался войти в парламентское большинство.

В.ЛИТВИН также сообщил, что никогда не соглашался быть представителем отдельной части парламента.

По его убеждению, спикер ВР должен быть "фигурой, которая обеспечивает диалог в обществе, в том числе и между Президентом и премьером".

"Отсутствие такого лица и привела к тем следствиям, какие мы сегодня имеем в украинском обществе", - отметил В.ЛИТВИН, прибавив, что лично он всегда был и остается патриотом парламентаризма, "патриотом парламента".