Литвин убежден, что может быть хорошим спикером следующего парламента
Он реально оценивает события
Лидер Народной партии, председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН убежден, что может быть хорошим спикером следующего парламента. Об этом он заявил на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопросы журналистов.
Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что считает себя человеком, который реально оценивает события, которые происходят. "Все будет зависеть от результатов следующих выборов", - сказал В.ЛИТВИН.
Он привел статистические данные, согласно которым, 27% опрошенных украинцев считают В.ЛИТВИНА "наиболее успешным" из всех председателей Верховной Рады Украины и таким, который способен прекратить политический кризис в Украине.
"Именно поэтому скажу вам откровенно - я был бы хорошим председателем Верховной Рады. Я также убежден, что председатель ВР не должен входить ни в оппозицию, ни быть представителем большинства, а должен быть председателем всего парламента", - сказал лидер Народной партии, напомнив журналистам, как он в свое время отказался войти в парламентское большинство.
В.ЛИТВИН также сообщил, что никогда не соглашался быть представителем отдельной части парламента.
По его убеждению, спикер ВР должен быть "фигурой, которая обеспечивает диалог в обществе, в том числе и между Президентом и премьером".
"Отсутствие такого лица и привела к тем следствиям, какие мы сегодня имеем в украинском обществе", - отметил В.ЛИТВИН, прибавив, что лично он всегда был и остается патриотом парламентаризма, "патриотом парламента".