Евросоюз из-за ареста Тимошенко может отменить саммит с Украиной

Европейский союз может отменить запланированный на 19 декабря саммит Украина-ЕС в связи с нерешенным вопросом относительно ареста лидера украинской оппозиции и бывшего главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил представитель Польского Президентства в ЕС на условиях анонимности (Польша председательствует в Евросоюзе во втором полугодии 2011 года).

"Такой сценарий возможен, но зависит, в частности, от развития внутренней ситуации в Украине, за которой с интересом наблюдают Европа и отдельные государства ЕС", - отметил собеседник агентства.

Он не предоставил других деталей, отметив, что министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сегодня заявил о готовности польских властей помочь Украине, если она поможет себе сама.

Как сообщал УНИАН, Р.СИКОРСКИЙ сегодня назвал еще возможным парафирование Договора об ассоциации Украины с ЕС на декабрьском саммите в Киеве, отметив, что это будет зависеть от развития внутренней ситуации в государстве.

Ранее представители ЕС неоднократно призывали Киев освободить арестованную в начале августа этого года Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку считают ее дело "политически мотивированным" и связывали парафирование соглашения об ассоциации до конца этого года с тем, освободят ли ее.

Вчера, 15 ноября, Верховная Рада Украины отказалась принять изменения в Уголовный кодекс, которыми предлагалось отменить уголовную ответственность «за превышение власти и служебных полномочий», в которых обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО.

Представители правящей Партии регионов заявили, что не будут менять законодательство под "одного человека" и отметили, что регламент парламента запрещает рассмотрение похожих законопроектов в течение одной сессии. Это означает, что декриминализацию "статьи Тимошенко" Верховная Рада сможет рассмотреть не ранее 2012 года.