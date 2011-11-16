Эксперт: Попов делает много правильных вещей

Сегодня исполняется ровно год, как Президент Украины Виктор Янукович освободил мэра Киева Леонида Черновецкого от должности главы Киевской городской государственной администрации и назначил на эту должность Александра Попова.

Комментируя годовщину пребывания Александра Попова на должности председателя КГГА, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что с момента назначения Александра Попова в Киеве стало намного больше порядка, меньше PR – мероприятий, меньше политического напряжения, скандалов, как это было во времена Леонида Черновецкого.

"Стало больше прагматичной работы. Попов выступает как хозяйственник и акцент сделан на обновлении инфраструктуры: все те проекты - мосты, решения, метро городская электричка - это нужно городу и это нужно делать не только в контексте Евро-2012. Это отвечает потребностям киевлян и развитию столицы. Это безусловный плюс.

Плюс заключается также в том, что все же пытаются преодолеть негативные последствия и разобраться с коррупционными схемами Черновецкого и его команды. Но есть вопрос - до конца будут разбираться и есть ли вообще возможность разобраться со злоупотреблениями команды нынешнего мэра? Движение в этом направлении есть, но оно не настолько системное и прямое, как на это многие надеялись", - цитирует политолога УНИАН-Киев.

Фесенко считает, что Попов как руководитель государственной администрации делает много правильных вещей. Но все же есть определенные минусы для него, которые связаны с ограничением его легитимности из-за двойственности структуры киевской власти.

Проблемой для нынешнего главы КГГА эксперт считает то, что ему так или иначе придется решать вопрос своего участия в выборах. "Рейтинг его растет, этот персональный показатель выше, чем в целом в Партии регионов в Киеве, и у Попова есть безусловные шансы побороться за пост мэра. Но как это будет происходить при условии безусловного фаворита среди киевлян, которым является Виталий Кличко? Если они поладят, тогда придется решать вопрос будущей структуры и конфигурации киевской власти. Если они между собой будут конкурировать, между ними будет жесткая борьба, и тогда Попову придется, учитывая низкий рейтинг Партии регионов в Киеве, решать вопрос, в каком статусе ему идти на выборы и на кого опираться во время избирательной кампании", - сказал Фесенко.