Азаров заявил, что с ЕС решили все, кроме вступления

Украина и Европейский Союз сняли все спорные вопросы по поводу Соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации ЕС, кроме одного.

Об этом написал премьер Николай Азаров на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня (в пятницу) в Брюсселе завершились переговоры на уровне экспертов о заключении Соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации ЕС. Практически все спорные вопросы сняты, и компромиссный вариант соглашения подготовлен", - отметил он.

"Осталась в Соглашении об ассоциации одна позиция, которая требует выработки либо компромиссного варианта, либо принятия политического решения", - рассказал Азаров.

"Наша делегация настаивает на том, чтобы в Соглашении об ассоциации с ЕС была зафиксирована перспектива членства в ЕС для Украины. ЕС предлагает другие формулировки", - уточнил премьер.

"Однако мы исходим из того, что Соглашение об ассоциации с ЕС - это исторически важный документ, он принимается и будет рассчитан на длительный промежуток времени, может быть на 10-15 лет", - заявил он.

"По сути, этот документ требует проведения Украиной очень большой работы по модернизации экономики, социальной сферы, реформированию правоохранительной системы, судебной системы. То есть, другими словами, по истечении определенного времени Украина должна соответствовать определенным стандартам, принятым в странах ЕС", - отметил премьер.

При этом Азаров уточнил, что "возникает вопрос: если страна, расположенная в центре Европы, соответствует всем стандартам ЕС, то на каком основании она лишена европейской перспективы? Это наши доводы".

"Мы рассчитываем на то, что наши партнеры с пониманием отнесутся к нашей позиции", - подытожил премьер.

Украинская правда