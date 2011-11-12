Фракция ПР может ослушаться Януковича относительно статьи Тимошенко?

Фракция Партии регионов не всегда соглашается с позицией президента Виктора Януковича.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, послушает ли фракция президента относительно голосования за декриминализацию статей Уголовного кодекса.

"Авторитет президента является неоспоримым, очень высоким. Но возникают и такие вопросы, как и с законом о квотировании украинской продукции. Фракция приняла самостоятельное решение, хотя предписания, выводы администрации президента были отрицательными", - сказала она.

"Мы не высказывали поддержки. Но парламент есть парламент, и у нас не тоталитарное государство", - отметила Герман.

Комментируя перспективы декриминализации 365 статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьера Юлия Тимошенко, Герман сказала:

"В демократическом обществе нельзя брать "под козырек" чьи-то приказы. Это процесс, в котором нужно уважать и дискуссию, и дискутантов, и прежде всего, уважать суд".

Она также подчеркнула, что из ситуации с Тимошенко "Украина должна выйти с уроком о том, как нужно реформировать правоохранительную систему и судопроизводство, чтобы не иметь таких вещей, на которые должен был бы реагировать мир".

"Следует вынести из этой истории демократический урок и сделать измерение справедливости в Украине таким, как в Европе. И это то, что мы планируем сделать и мы это сделаем", - пообещала Герман.

Украинская правда