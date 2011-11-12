Лавринович заявляет, что на реформе государство сэкономило миллиард

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что в результате проведения административной реформы было сэкономлено более 1 млрд. грн.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» (№41 от 11-18 ноября 2011 г.).

«На реформе только сэкономили — больше миллиарда. Никаких внешних траншей и существенных внутренних вливаний не было. Только на зарплату работникам Центра по координации экономических реформ», - сказал министр.

Он также сообщил, что в ходе реформы 111 органов центральной исполнительной власти преобразованы в 74. Причем из 69 контролирующих органов осталось 11. Аппараты центральных органов власти сокращены более чем на 17%. Было 26 тыс. 354 человека, стало — 21 тыс. 173.

Кроме того, персональный состав правительства сокращен с 36 членов правительства до 17, а аппарата Кабмина - более чем на 50%.

Министр сообщил, что окончательное решение относительно реформирования территориальных органов власти еще не принято, однако уже рассматривалось на заседаниях Кабмина.

«В ближайшее время ключевые решения будут приняты. Их четкое выполнение и завершит второй этап реформы. Сейчас идет процесс согласования позиций по проекту, предложенному рабочей группой», - сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ.