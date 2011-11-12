Депутат Госдумы РФ считает, что Тимошенко не выпустят раньше выборов

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам Андрей КЛИМОВ считает, что экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО не выпустят из тюрьмы раньше очередных парламентских выборов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единой России», об этом А.КЛИМОВ сказал, комментируя выдвинутые Ю.ТИМОШЕНКО обвинения в сокрытии выручки на сумму более 165 млн. долл. и других нарушениях закона.

«Никто не сомневается в том, что обвинения Ю.ТИМОШЕНКО связаны с политикой. Наблюдатель понимает, что это разборка между Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил А.КЛИМОВ.

По словам депутата Госдумы, украинская власть будет стараться продлить срок пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе.

«Возможно, после окончания выборов, через год, ее выпустят, но боюсь, что действующая власть не собирается выпускать ее раньше. В.ЯНУКОВИЧ реально боится ее как возможного соперника. В тюрьме же она его не беспокоит», - считает А.КЛИМОВ.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление Государственной налоговой службы Украины 10 ноября предъявило обвинение бывшему премьер-министру, экс-президенту корпорации «Единые энергетические системы Украины» Ю.ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 млн. долларов США, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытии доходов с использованием оффшорных компаний.