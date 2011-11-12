Порошенко: весь кредит МВФ пойдет на погашение кредитов

Мифы и слухи, о политической составляющей причин отказа Международного валютного фонда предоставить Украине деньги, не соответствуют действительности.

Такое мнение озвучил глава Совета Нацбанка Украины Петр Порошенко в эфире Шустер Live.

"Весь кредит МВФ пойдет на погашение кредитов", - рассказал он.

"Нагрузка на следующий год по суверенному долгу является значительной. Никакой угрозы сегодня это не создает. Есть золотовалютные резервы, есть, или были, возможности заимствования, до кризиса, и государство может спокойно перекредитоваться для того, чтобы обслужить свой долг", - отметил он.

При этом Порошенко уточнил, что "стоимость перекредитования для Украины будет значительно выше, чем, скажем, для Италии".

"Это невозможная роскошь для страны в текущей ситуации демонстрировать неэффективное сотрудничество с МВФ", - считает политик.

"Все должны говорить в один голос, что сотрудничество с МВФ в этом году должно быть завершено", - уточнил он.

"Мифы и слухи о политической составляющей причин отказа МВФ предоставить деньги не соответствуют действительности. Речь идет исключительно о выполнении взятых на себя обязательств по реализации программы меморандума", цитирует Украинская правда.