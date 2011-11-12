В Макеевке родители учеников заявляют о невыполнении властью обещаний

В г.Макеевке Донецкой области родители закрытой школы №27, которая была расположена в поселке Красный партизан, заявляют, что местная власть не выполнила свои обещания, которые дала при переводе их детей в другие учебные заведения.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель родительского комитета закрытой украиноязычной общеобразовательной школы №27 Елена САЕТОВА, судебные разбирательства между родителями этого учебного заведения и Макеевским городским советом еще продолжаются, а школьники временно переведены и обучаются в других школах различных поселков города. По ее словам, дороги следования учеников школы №27 (в 9-ти классах обучался 101 ученик) в другие школы не отремонтированы, не снабжены светофорами и необходимыми дорожными знаками, не освещены, автобусы не предоставлены.

«Мой 8-летний ребенок сейчас ходит, например, в школу №25 в поселок им.Крупской, это не меньше двух километров. Мы просили хотя бы сделать дороги, ведь эти дороги все в ямах, их присыпали чем-то, а сейчас дожди пошли, все поразмывалось… Тротуаров нет, дети идут прямо по асфальту, а машины едут и их объезжают», - посетовала Е. САЕТОВА,

Ее поддержали другие родители и рассказали, что «на асфальте нет ни тротуарной дорожки, ни лежачих полицейских, ни светофоров».

«Мы просто боимся отпускать детей в школу… У нас дорога - с одной стороны стоят дома, а с другой стороны прямо вдоль асфальта сразу - болото. Там деваться ребенку некуда, идет ребенок по дороге, едет машина, а ему некуда уходить…», - добавили родители.

Они напомнили, что местные органы власти обещали незамедлительно решить все эти проблемы при закрытии школы.

«Ничего нам не сделали. Я попыталась спросить об освещении вдоль дорог хотя бы, потому что зимой рано темнеет, но ответа не получила. Я спрашивала лично заместителя мэра города Макеевки Владимира ПОЛЯНСКОГО, когда у нас будут дороги, так он ответил: «Пусть сначала суды закончатся, а потом будут дороги», - сказала Е.САЕТОВА.

Родители удивлены таким отношением местной власти к своим жителям.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке решением городского совета от 25 марта 2011 года были ликвидированы поселковые школы №№ 3, 27 и 100.

Родители заявили, что решения о ликвидации общеобразовательных школ были приняты с грубым нарушением действующего законодательства, являются незаконными и нарушающими основные конституционные права детей на образование, на выбор учебного заведения и надлежащие условия получения образования.

Кроме того, родители настаивали, что упомянутые «решения были приняты с нарушением процедуры, поскольку принимались тайно, в отсутствие представителей инициативной группы родителей и без аргументированных оснований о целесообразности ликвидации данных школ».

В настоящее время дела о ликвидации школ в Макеевке рассматривается в судах.

Ученики трех школ временно распределены по другим школам Макеевки и Харцызска.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений происходит согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».