Требование об отставке Януковича можно разместить на YouTube

11 ноября по инициативе гражданского движения «Спільна справа» и ряда делегатов Народного совета начинается первый в мире политический видеореферендум.

Его цель - прекращение полномочий Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады VI созыва, сообщили УНИАН в пресс-службе движения «Спільна справа».

Для того чтобы принять участие в референдуме, достаточно записать видеообращение к Президенту и парламенту, в котором необходимо объяснить свое нежелание и дальше терпеть их пребывание при власти. Текст обращения произвольный, однако заканчиваться обращение должно одинаково: «Вы уволены! Убирайтесь прочь!». После этого видеозапись размещается в YouТube с пометкой «Видеореферендум».

К такому шагу инициаторы вынуждены были прибегнуть после блокирования властями всех попыток граждан провести референдум по прекращению полномочий президента и парламента традиционным способом, говорится в сообщении.

Инициаторы планируют собрать три миллиона обращений с тем, чтобы продемонстрировать миру реальный уровень несогласия украинцев с правлением режима В.ЯНУКОВИЧА.

«Спільна справа» подчеркивает, что такой видеореферендум будет иметь не только общественные, но и правовые последствия, поскольку в соответствии со ст. 69 Конституции Украины народное волеизъявление реализуется не только через выборы и референдумы, но и через другие формы непосредственной демократии.