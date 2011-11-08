Немыря советует власти отпустить Тимошенко на конгресс ЕНП в Марсель

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что украинская власть должна была бы отпустить экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО для участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который состоится 7-8 декабря во французском Марселе.

Такое мнение он выразил сегодня в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что “хозяева” Конгресса – представители правящей французской партии UMP – во время сегодняшнего заседания Политической Ассамблеи ЕНП еще раз подтвердили свое приглашение Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в Конгрессе, и выступить с речью.

“На месте украинской власти, я бы это приветствовал, потому что это – возможность собственно в присутствии лидеров стран, которых часто обвиняют в якобы антиукраинской позиции, обратиться к ним с четкой проевропейской позицией”, - сказал заместитель председателя “Батькивщины”.

“Этот конгресс состоится 7-8 декабря, фактически за 10 дней до запланированной даты саммита “Украина-ЕС”, ну какое время может быть лучше, чтобы выжать максимум из этой ситуации? И мяч опять-таки на стороне власти, возможность им такая предоставлена, они знают об этом приглашении, у них есть возможность соответственно отреагировать”, - добавил Г.НЕМЫРЯ.