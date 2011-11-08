Янукович рассказывает о круглых глазах людей, услышавших от него правду

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Украине продолжатся реформы в разных направлениях, «хотя это и непростой путь».

Об этом глава государства заявил сегодня в Черновцах во время рабочего совещания с правительственными чиновниками и представителями руководящего и хозяйственного актива Буковины, которое проходит на территории Черновицкого машиностроительного завода.

«Реформы никогда не давали быстрый результат, но если не идти путем реформирования страны, мы можем остаться в изоляции. Мир меняется. Мы очень отстали от восточных и западных соседей. Потеряли много времени на разные дрязги, в том числе и политические за 20 лет независимости. Мы по лоскуткам делали какие-то имитации реформ, в том или ином направлении. Но все хозяйство в лоскутках - это модель, которая непонятна никому в мире», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что когда начинались реформы в стране, то правительство и Президент закладывали известные в мире направления реформирования.

Он также призвал, что в процессе реформирования страны должны принимать участие все - и население, и руководство государства, и руководители на местах. «Позитив, который будет от этих реформ, я убежден, он будет объединять людей. Мы должны все вместе увидеть путь к лучшему, а поэтому постоянно должно расти количество довольных изменениями в Украине», - отметил глава государства.

В то же время, Президент считает, что на пути реформирования есть определенные проблемы. Одной из них он назвал так называемый «политический вирус». «Запустили политический вирус в общество. Встречаясь с людьми, говоря о жизни, я вижу, что людям не хватает информации и разъяснения о реформах, зачем эти реформы, куда и зачем мы двигаемся. У людей становятся круглые глаза, когда они узнают от меня об объективных и правдивых вещах», - сказал Президент.

Во время совещания В.ЯНУКОВИЧ также коснулся вопросов земельной и налоговой реформ. В частности, он отметил, что страна не остановится в реформировании налоговой системы. «Мы просмотрим все недостатки, изучим их и поправки в налоговый кодекс отправим на рассмотрение Верховной Рады», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Касаясь вопроса земельной реформы глава государства назвал ее важной и постепенной. «Мы сделали теневой земельный рынок, от которого проигрывают люди. Это так!?», - обратился он к присутствующим в зале и добавил: «Я знаю, что это так, но есть политические силы, которые тормозят этот важный процесс, они идут по принципу, чем хуже, тем лучше. Это такая у них политическая борьба. Но наша цель – чтобы был порядок в стране, и был эффективный хозяин по всем направлениям».

Во время совещания В.ЯНУКОВИЧ поднял со своих мест несколько правительственных чиновников и спросил у них насколько они успели изучить проблемы региона. На что те ответили, что не имели для этого достаточно времени. На что В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Остаетесь до конца недели здесь в регионе пока не будете знать всех проблем, и что говорят простые люди по закрепленным за вами направлениям».