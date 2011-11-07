Попов нагрянул с проверкой

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов требует, чтобы ремонтные работы в рамках подготовки к Евро выполнялись качественно. Об этом председатель КГГА заявил во время инспекционного осмотра работ на улице Красноармейской.

«Каждый должен чувствовать, что работает в первую очередь для киевлян, для города. Соответственно, необходимость укладываться в сроки, приближения Евро в любом случае не должны влиять на качество работ. Каждый объект, каждый квадратный метр должен ремонтироваться с пониманием, что он должен служить десятилетие. Ремонтов по принципу «чтобы до Евро продержалось» я не потерплю!», - сказал Александр Попов, обращаясь к ответственным за ремонтные работы.

По словам председателя КГГА, улица, на которой расположена главная арена будущего Чемпионата, будет для гостей Киева одной из визиток города. «Наше задание – оформить эту визитку достойно», - отметил Александр Попов.

Александр Попов отметил, что во время ремонта Красноармейской выполнен большой объем работ и выразил удоволетворение, что город сохранил уникальную мостовую на части улицы. «Мне докладывали, что несколько лет назад были планы вывезти «неудобную мостовую» и сделать асфальтобетонное покрытие на всех участках Красноармейской. Откровенно я рад, что тогда эти планы не начали реализовывать. В Киеве осталось не так много улиц, где осталась старинная мостовая. Мы во что бы то ни стало должны сохранить историческую уникальность таких улиц», - отметил Александр Попов.

Во время инспекционной поездки председателю КГГА был продемонстрирован новый фонтан с подсветкой. Зимой фонтан не будет работать, но уже следующей весной будет радовать прохожих.

Председатель КГГА поблагодарил архитекторов и строителей за подарок городу и выразил убеждение, что фонтан станет одним из центров тяжести в Киеве, любимым местом отдыха киевлян и гостей города. «В целом фонтаны всегда были украшением Киева, его неповторимым признаком. Мы стремимся, чтобы Киев был комфортным и красивым городом, поэтому и в дальнейшем будем строить аналогичные сооружения. Со временем в каждом районе Киева появятся подобные красивые современные каскады», - отметил Александр Попов.

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