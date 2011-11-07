Донецкий суд запретил акцию «Украина будущего – в Евросоюзе»

Донецкий окружной административный суд запретил партии «Україна майбутнього» проводить в понедельник, 7 ноября, акцию «Украина будущего – в Евросоюзе».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облорганизации партии.

В сообщении отмечается, что суд запретил на том основании, что по времени данная акция совпадет с запланированным на тот же день мероприятием коммунистов. По мнению суда, представители партии «Україна майбутнього» не смогли доказать того, что не намерены нарушать общественный порядок и вступать в столкновения с представителями Коммунистической партии.

В то же время КПУ разрешили проводить все запланированные мероприятия 7 ноября.

В облорганизации партии «Україна майбутнього» данное решение суда считают абсурдным, «поскольку по закону доказывать злые намерения ответчика должен был истец (представитель КПУ), однако никаких доказательств или аргументов в пользу вероятных беспорядков, столкновений и угроз здоровью населения со стороны ответчика истцом предоставлено не было».

Комментируя данное решение суда, представитель партии «Україна майбутнього» Сергей АНИКУШИН сказал: «По мнению донецкого суда, организации - последователи тоталитарной коммунистической идеологии ВКП (б), виновной в уничтожении миллионов невинных людей, не создают опасности для жителей Донецка, а партия «Україна майбутнього» либеральной, гуманистической направленности - может организовать беспорядки. Очевидная глупость, однако о таком исходе суда в горсовете нас предупреждали заранее».

При этом С.АНИКУШИН добавил: «Получается, что донецкие власти, несмотря на обещания провести в городе на должном уровне матчи Евро-2012, с большей охотой готовы видеть в центре Донецка красные флаги, чем европейские знамена наших партнеров. С такими горсоветами и судами наша страна обречена на деградацию».