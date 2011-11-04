Попов посадил калину

По случаю отмечания 68-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков, сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов принял участие во взрыве аллеи калин и елок в парке Вечной Славы. Об этом сообщает официальный портал Киевской власти.

Вместе с тем, традиционно Александр Попов принял участие в возложении цветов к памятникам «Советским воинам-танкистам – освободителям Киева», «Киеву – городу-герою» и на могилу генерала армии Николая Ватутина. К председателю КГГА присоединились его заместители – Леонид Новохатько и Анатолий Голубченко, – руководители районов, общественность.

Кроме того, вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем Александр Попов возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата и герою Советского Союза Ивану Кожедубу в парке Вечной Славы.