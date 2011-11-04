У Януковича прорвало трубу

На улице Банковой во дворе администрации президента прорвало водопровод.

Об этом "Украинской правде" сообщили рабочие, которые снимают плиты на Банковой со стороны улицы Лютеранской, чтобы добраться до трубы.

"Здесь произошла авария. Или вы думаете, что возле президента трубы золотые?" - спросили рабочие.

Место аварии ограждено серыми железными щитами, которыми, как правило ограждаются от протестующих.. На месте находятся две аварийные машины, один грузовик и один трактор.

На месте работают 5-6 рабочих.

Украинская правда