Кивалов рассказал содокладчикам ПАСЕ о Кирееве и компьютере

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ был выбран рассматривать уголовное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО автоматической системой распределения дел между судьями.

Об этом народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ во время встречи с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мариеттой де ПУРБЕ-ЛУНДИН и Майлис РЕПС, сообщили УНИАН в пресс-службе С.КИВАЛОВА.

«Что касается КИРЕЕВА, то выбор пал на него автоматически, ведь сейчас уже нет той ужасной ситуации, когда дела в ручном режиме расписывал председатель суда. Дело приходит в суд, регистрируется, а распределяет компьютер. Кстати, за вмешательство в автоматическую систему у нас предусмотрена уголовная ответственность. Можно получить до 10 лет», - сказал С.КИВАЛОВ.

Отвечая на вопрос членов ПАСЕ о независимости или зависимости судьи Р.КИРЕЕВА и независимости судей в Украине вообще, С.КИВАЛОВ отметил, что украинские судьи достаточно, на законодательном уровне, защищены от давления со стороны и исполнительной, и законодательной властей.

«У нас нет судей первого или второго сорта. У нас все судьи равны. Также нет испытательного срока для судьи. Если судья пришел работать в суд, то он должен рассматривать все дела, любой сложности. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж. Не представляю себе ситуацию, когда бы судья отказался рассматривать какое-либо дело по причине своей неопытности. Вы знаете, я бы первым поставил вопрос о его профнепригодности», - подчеркнул народный депутат.

Справка УНИАН. 11 октября судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Позже Венецианская в своих выводах отметила, что дело Ю.ТИМОШЕНКО не должен был рассматривать «временный судья».

«В Венеции было отмечено, что временные судьи – те, кто должен проработать 5 лет до получения статуса постоянных – не являются полностью независимыми, поскольку находятся под наблюдением перед получением назначения. Судья, который судил бывшего премьер-министра, был, на самом деле, все еще временным судьей», - отмечается в выводах Венецианской комиссии.